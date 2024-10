Malu Miranda se despede de "A Noviça Rebelde": O encanto e a promessa de uma jovem estrela

Aos 8 anos de idade, Malu Miranda encerra uma fase brilhante de sua carreira como Marta Von Trapp no musical “A Noviça Rebelde”, deixando sua marca como uma das grandes promessas do teatro musical brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, Malu iniciou sua trajetória artística ainda muito jovem, aos 3 anos, quando se apaixonou pelo balé clássico. Aos 6, fez sua estreia nos palcos, marcando sua entrada definitiva no universo do teatro. Com apenas 7 anos, adicionou o sapateado ao seu repertório, revelando-se uma artista completa e versátil.

A jornada de Malu em “A Noviça Rebelde” começou em abril deste ano, com apresentações no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. O espetáculo, que depois viajou para São Paulo, conquistou público e crítica, solidificando a jovem atriz como uma das grandes revelações da produção. Na terceira e última temporada do musical, Malu retornou aos palcos cariocas da Cidade das Artes, onde as apresentações seguiram até o dia 6 de outubro, culminando em uma despedida repleta de emoção.

"Participar de 'A Noviça Rebelde' foi como viver um sonho. Desde a audição, eu não imaginava que seria escolhida, pois havia muitas meninas competindo", relembra Malu. "Quando minha mãe me contou que fui selecionada, fiquei muito emocionada. Foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas e contracenei com uma das minhas inspirações, a Larissa Manoela."

A jovem estrela não esconde a emoção ao falar sobre o fim da temporada. "Agora que estamos chegando ao fim, sei que vou sentir muita saudade de todos e da nossa rotina de apresentações. Esse foi meu primeiro musical profissional, e cada momento foi especial."

O futuro de Malu Miranda, porém, está longe de ser menos brilhante. Após sua despedida de "A Noviça Rebelde", ela se prepara para estrelar outro grande musical: "Uma Babá Quase Perfeita", onde dará vida a Natalie Hillard. O espetáculo estreia no dia 3 de outubro no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, antes de seguir para São Paulo, em março de 2025.

Com uma carreira promissora pela frente, Malu continua aprimorando seu talento com cursos e workshops, sob a orientação de grandes nomes do teatro, TV e cinema. Ela se dedicou a aulas com profissionais renomados, como Jailton Maia e Alessandro Cerqueira, além de workshops com Felipe Ventura.

O brilho natural de Malu, aliado à sua paixão e disciplina, promete encantar plateias por onde passar, consolidando-a como uma promessa nas artes cênicas brasileiras. "A Noviça Rebelde foi um sonho do início ao fim, e esse sonho será para sempre uma parte muito especial da minha vida", conclui a jovem atriz, que agora se prepara para novos e emocionantes capítulos de sua carreira que estão chegando, como o musical Uma Babá Quase Perfeita, e muitos outros que estão por vir.