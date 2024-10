Vanessa Ataides, conhecida por ter o maior bumbum do Brasil, recebe indenização de 120 mil

Vanessa Ataídes, famosa por ter 126 cm de bumbum, o maior do Brasil, receberá indenização de uma plataforma de conteúdo adulto, após mover uma ação judicial por uso indevido de imagem.



A influenciadora conta que está cansada de ver as pessoas usarem sua imagem de forma indevida e sem a sua autorização. "Cansei! Faço todo um trabalho, invisto o maior tempo nas minhas plataformas. Paro para dar atenção para todos, para ver as pessoas usando minha imagem, sem a minha autorização e ainda ganhando dinheiro com isso", conta a musa fitness.



Ela diz que vai processar todos que usarem sua imagem sem autorização. "Não aceito mais. Antigamente eu não tinha o conhecimento de pessoas que tenho hoje e graças a elas estou conseguindo achar um por um, e irei processar a todos. Esse processo que ganhei foi o primeiro de vários que já estão em andamento. Se todas as meninas fizessem o que estou fazendo, iríamos conseguir combater o máximo desse monte de idiotas que fazem uso e ganham dinheiro com a gente", pontua.



Além disso, Vanessa Ataídes diz que se conseguir ganhar o mesmo valor nas próximas ações, vai se aposentar mais rápido do que esperava.