Grelo, Diego e Victor Hugo e Léo Magalhães fazem show no aniversário do Gama

Em comemoração aos 64 anos do Gama, a cidade recebe o FestGama com entrada gratuita, de 10 a 13 de outubro no estacionamento do Estádio Bezerrão. Shows do cantor Grelo, Léo Magalhães e a dupla Diego & Victor Hugo prometem sacudir a cidade.

Com realização do Instituto Eleva, apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e Administração Regional do Gama e Fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa o evento vai ter Vila Gastronômica, Parque de diversões e o maior encontro de influenciadores.