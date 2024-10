Laces praianas das famosas são tendências para o Verão; veja os estilos mais procurados

Com a proximidade do verão, muitas brasileiras já estão se preparando para atualizar o visual, e as laces seguem como uma das opções favoritas para quem deseja praticidade e estilo. Segundo a drag queen Halessia, especialista que cria laces para famosas como Bianca Andrade, Bia do Brás e Vivi Wanderley, as laces que imitam o look “sereia”, com um toque praiano, são as mais procuradas nesta temporada.

“As laces longas e loiras são as queridinhas, pois trazem esse visual de cabelo exposto ao sol, com um ar leve e iluminado. É uma escolha perfeita para quem quer destacar o look sem precisar descolorir ou danificar o cabelo natural”, comenta Halessia. Ela também destaca o uso de laces de cabelo humano, que permitem um efeito mais natural e brilhoso, especialmente em tons loiros, platinados e mais claros.

Além dos fios longos, o corte chanel continua sendo uma forte aposta para quem deseja um look prático e sofisticado. “O chanel, além de elegante, é mais fresco e confortável para o calor do verão. Vemos muitas laces curtas e alinhadas em tons platinados, que são a escolha ideal para quem busca praticidade e elegância ao mesmo tempo”, acrescenta Halessia.

Para quem deseja ousar, as laces coloridas em tons pastel, como verde neon, rosa e azul claro, também estão em alta. “Essas cores trazem um contraste incrível com o cenário de praia e piscina, e combinam perfeitamente com acessórios e biquínis coloridos. É uma escolha divertida e fashion para o verão”, conclui a especialista.