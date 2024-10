Após sucesso em "Família É Tudo", Sophia Rosa estreará seu primeiro filme

Sophia Rosa, atriz de 13 anos que conquistou o público na novela "Família É Tudo" como Laurinha, agora brilha como a protagonista Isa no filme "Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios". Com direção de João Daniel Tikhomiroff e roteiro de Ângela Fabri e David França Mendes, a produção estreia nos cinemas em 17 de outubro.

Isa é uma jovem genial que, junto com seus amigos Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo), precisa salvar a memória de um antigo robô da escola, Einstein. Para isso, eles contam com a ajuda do misterioso cientista Édison (Romulo Estrela) e enfrentam androides inspirados em grandes gênios da humanidade.

Sobre sua experiência no projeto, Sophia afirma: “Foi maravilhosa dar vida à protagonista Isa, uma garota curiosa e inteligente. Eu vi muito de mim na Isa. Foi muito divertido fazer amigos que vou levar para a vida toda. O set era uma verdadeira diversão, e estou muito ansiosa para a estreia. Este é meu primeiro papel como protagonista e também meu primeiro filme, então significa muito para mim.”