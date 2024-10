Fernandinho, Rock Beats e Wilian & Marlon são atrações do aniversário de Samambaia

Samambaia celebra os 35 anos da cidade com uma programação imperdível, cheia de música, cultura, arte e diversão para toda a família. De 10 a 13 de outubro, no Estacionamento do Estádio Rorizão, o evento contará com shows incríveis de artistas locais e atrações a nível nacional como o cantor Fernandinho trazendo louvor e adoração. A entrada é gratuita com retirada dos ingressos no site Sympla.



Com realização do Instituto Amigos do Futuro, fomento da Secretaria de Cultura e

Economia Criativa e apoio da Administração

Regional de Samambaia, Secretaria de

Atendimento à Comunidade, Secretaria de Esporte e Lazer e GDF.

O destaque vai para a praça de alimentação repleta de food trucks, feira de artesanato, atrações infantis, encontro de carros antigos e muito mais.

Programação de Shows e Eventos:

* 10/10 (quinta-feira):?09:00 - Evento circense para crianças das escolas públicas?19:00 - Lilian Duarte?20:00 - Show com Fernandinho?22:00 - Encerramento

* 11/10 (sexta-feira):?10:00 - Baile dos Idosos com Serjão dos Teclados?16:30 - Exposição de carros antigos e encontro de motos?19:00 - Banda Entre Quadras?20:00 - Show com Banda Rock Beats?00:00 - Encerramento

* 12/10 (sábado) - Dia das Crianças:?09:00 - Abertura das atividades para o Dia das Crianças?10:00 - Contação de histórias com Gabi?14:00 - Contação de histórias com Nyedja Genari?16:00 - Apresentação de teatro?17:00 - Encerramento das atividades

* 13/10 (domingo):?09:00 - Abertura do evento?10:00 - Apresentação de Fit Dance e Kangoo Jump?18:00 - Show com Robson e Thiago?20:00 - Show com a dupla Willian e Marlon?22:30 - Encerramento