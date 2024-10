Tatuador cria projeto de reconstrução gratuita de aréola mamária para mulheres que tiveram câncer

O projeto Y Rosa acontece de 10 a 12 de outubro no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

O projeto Y Rosa, que tem como objetivo transformar vidas por meio da arte da tatuagem, está de volta ao Yurgan Tattoo Studio, localizado no Barra World Shopping & Park, no Recreio dos Bandeirantes, de 10 a 12 de outubro. A iniciativa agora conta com o apoio da Concessionária AB Gotland, revendedora oficial da Volvo no Rio de Janeiro. Desde sua fundação em 2017, o Y Rosa já atendeu centenas de mulheres, proporcionando-lhes não apenas tatuagens, mas também uma nova perspectiva sobre autoestima e auto aceitação.

Este ano, a Concessionária AB Gotland se alia ao Y Rosa para aumentar a conscientização sobre o impacto social do projeto. Como parte dessa parceria, a concessionária disponibilizou um Volvo EX30 para o evento, que será o símbolo da união entre inovação, sustentabilidade e transformação pessoal. A presença do veículo fortalece a visibilidade da causa e expande o alcance da iniciativa.

Especializado em tatuagens realistas para a reconstrução de aréolas e cobertura de cicatrizes, o projeto se destaca por seu compromisso com a qualidade e a sensibilidade ao lidar com histórias de superação. A técnica aplicada por Yurgan Barret permite que cada detalhe seja uma celebração da beleza única de cada corpo, oferecendo uma experiência de ressignificação emocional.

O impacto positivo do Y Rosa foi reconhecido com um prêmio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um testemunho do seu compromisso com a inclusão e o empoderamento feminino. O evento deste ano promete ser uma oportunidade não apenas para realizar tatuagens, mas também para compartilhar histórias inspiradoras de transformação e superação.

“O Y Rosa é mais do que um projeto de tatuagem; é uma plataforma de empoderamento que visa ajudar mulheres a resgatar sua autoestima e celebrar suas histórias de vida”, afirma Yurgan Barret, idealizador do projeto. “Cada tatuagem é uma nova chance de se ver de forma diferente, e estamos honrados em fazer parte dessa jornada", completa.

Os atendimentos do Y Rosa são gratuitos. O projeto convida a todos para se juntarem a essa jornada de transformação e apoio mútuo, agora com o apoio da Concessionária AB Gotland e do Shopping Barra World, que também apoia a iniciativa, ampliando ainda mais sua visibilidade e impacto.