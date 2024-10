Conheça Lukinhas, compositor de Ludmilla e Gloria Groove, agora no álbum "Vinho" de Delacruz

Lukinhas é hoje um dos principais nomes da nova geração do pagode urbano, além de ser um compositor de destaque na música brasileira. Suas composições já ganharam vida nas vozes de artistas como Ludmilla, Gloria Groove e IZA.

Entre seus maiores sucessos estão “Sintomas de Prazer”, gravada por Ludmilla, e “A Queda”, que levou Gloria Groove ao topo dasparadas. "É emocionante ver minhas músicas ganhando vida através de vozes tão incríveis. Nunca imaginei que chegaria tão longe, mas ver minhas composições fazendo sucesso é uma sensação indescritível", diz Lukinhas.

Agora, no novo álbum Vinho de Delacruz, Lukinhas se destaca assinando três faixas e participando da música “Último Romântico”, uma das principais do disco. "Delacruz é um irmão que a música me deu, com quem já tive a honrade colaborar na faixa 'Aperta o Start'. Agora, tenho a alegria de assinar três composições nesse projeto incrível, que, sem dúvidas, vai elevar ainda mais acena urbana nacional. Ele é um artista singular, com um estilo poético e uma voz inconfundível, sempre trazendo inovação ao R&B brasileiro. E também estou muito feliz em mais uma vez ser feat com ele, agora em “Último Romântico”.

Espero que gostem dela da mesma forma que curtiram ‘Aperta Start’", conta ele. Além de compositor, Lukinhas também está construindo sua carreira como cantor. Em 2024, ele lançou o álbum Pagode Urbano #01, que celebra acultura das periferias, e se apresentou no Rock In Rio no palco do Espaço Favela.

Ele também vem ajudando a criar sucessos para outros artistas, como “Fé” da IZA e “Te Deixo Crazy” do Thiago Pantaleão. Natural da comunidade de Asa Branca, no Rio de Janeiro, Lukinhas é um dos nomes da nova geração do pagode urbano. Representando a força da comunidade, o artista usa sua arte e voz para levantar bandeiras do antirracismo e da igualdade social.

Em sua trajetória artística, que começou em 2020, o cantor já acumulagrandes feitos e inúmeras parcerias de peso. Seu primeiro lançamento “100 Neurose”, deu nome a um EP com quatro faixas, sendo complementadas com“Luan Santana”, “Seu Corpo” e “Insegurança”.

Na sequência, se uniu comRashid e Emicida no single “Pipa Voada”. O feat de sucesso, acumula mais de 110 milhões de plays no Spotify e mais de 15 milhões de visualizações noYouTube.