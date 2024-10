Ludmilla abre o jogo sobre desentendimento com Blogueirinha

Ludmilla quebrou o silêncio e decidiu falar sobre uma mágoa do passado que envolve a influenciadora Blogueirinha. A cantora explicou o motivo de ter desistido de ir a entrevista do programa “De Frente com Blogueirinha”.

Tudo começou durante a premiação do Prêmio Multishow, em 2019, quando Ludmilla ganhou o troféu de “cantora do ano”. Na época, a artista foi vaiada ao subir no palco e se sentiu completamente desconfortável com os ataques racistas.

Contudo, em entrevista ao jornalista Léo Dias, Ludmilla relembrou a mágoa: “Eu fui subir no palco, feliz da vida, pra pegar o prêmio e daí eu comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas horríveis”.

Além disso, ela acrescentou: “E aí quando eu vou pra internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da Blogueirinha…dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas. Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei, não falei nada, só quis apagar esse episódio da minha cabeça. E aí eu deixei pra lá, tipo, deixei, não respondi, não falei nada, deixei pra lá”.

Por fim, a cantora ainda disse: “Depois disso tudo, ela continuou me atacando em outros lugares, ela ia pra porta de show meu… E assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira”.



Relembra a fala de Blogueirinha

Após os ataques sofridos por Ludmilla durante a premiação, Blogueirinha declarou na ocasião: “Lud foi vaiada? Acho isso muito bom para a carreira de um artista. Vaias são bem-vindas sim. ‘Ah, não gostei da vaia’. Mentira, ela gostou. Por que, se não fosse a vaia, ela seria comentada por qual motivo? Me explica. Não ia ser comentada por nada. Então, Ludmilla, agradeça as pessoas que te vaiaram. Ninguém ia lembrar de você se não fossem as vaias”.