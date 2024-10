Influenciadora diz que sofre preconceito por ser gostosa demais: 'Durei três dias em um trabalho"

A influenciadora Dillyene desabafou sobre os preconceitos que sofre por ser uma mulher muito sensual. Ela conta que antes de trabalhar com internet e ser cantora chegou a ser demitida por causa disso. "Durei três dias em um trabalho".

Em seguida, ela ainda explica: "Eu era bem novinha mas já tinha muito corpo. O primeiro dia foi maravilhoso. O segundo, a esposa do dono da loja chegou e me destratou sem motivo algum. Escutei ela falando para a gerente que eu estava ali para dar em cima do marido dela ou dos clientes. Ela voltou no terceiro dia e provavelmente exigiu minha demissão", recorda.

Dillyene diz que não foi o único episódio de preconceito. "Muitos falam do meu jeito sensual e me criticam pelas fotos que eu posto. Já duvidaram também da minha inteligência. Uma mulher pode ser sensual e culta. Não vou deixar de vestir o que quero por causa dos outros"