Festival Luz chega a sua 3ª edição em novembro

O Festival Luz está de volta para a sua terceira edição, e em 2024 promete ser ainda maior e mais inovador! Entre os dias 13 e 16 de novembro, a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, será palco de um encontro entre luzes, sons e experiências tecnológicas que vão transformar a maneira como o público vive um festival.



Consolidado como referência em inovação e criatividade, o festival traz uma programação imersiva, oferecendo desde shows até experiências interativas com Inteligência Artificial. O Festival Luz vai muito além de um evento: ele é uma verdadeira jornada sensorial e digital, onde o público é convidado a mergulhar no novo e viver o inesperado.



Para essa edição, o festival conta com um line-up de grande peso nacional, com artistas que prometem esquentar o palco da Arena Luz, incluindo nomes como MC IG (funk), ORUAM (trap), Jessica Brankka (eletrônica), Antdot (eletrônica), Rooftime (eletrônica), Simple Jack (eletrônica), Camila Jun (eletrônica).



Além dos shows, o público poderá participar de workshops, jogos interativos, talks sobre inovação e até experiências em realidade aumentada, tudo alimentado pela presença da LUZ.IA, o avatar que estará em todas as etapas do evento.

