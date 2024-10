Drayson Menezzes estreia no SPFW e revela expectativa: "Desde muito novo me interesso por moda" - (crédito: Divulgação)

O ator e empresário Drayson Menezzes fará sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW) na próxima quarta-feira (16), desfilando para a marca Meninos Rei. Conhecido por seu trabalho no musical “Rei Leão”, onde interpretou o personagem Mufasa, e por uma carreira sólida em novelas e plataformas de streaming, Drayson também é fundador de duas marcas de roupas e atua como influenciador digital. Em 2024, ele estará no elenco da primeira novela a ser lançada pela HBO MAX.

A Meninos Rei, marca baiana de grande destaque, sempre conta com um casting poderoso em seus desfiles. Nomes como Jojo Todynho, Débora Secco, Marvilla, Samuel Assis e Manoel Soares já brilharam nas passarelas da marca, reforçando sua presença de grandes personalidades no mundo da moda.

Sobre sua estreia no SPFW, Drayson revelou sua empolgação. “Estou mega ansioso e muito empolgado! Eu acompanho a Meninos Rei há muitos anos. Vi o crescimento e expansão da marca e sempre quis desfilar para os meninos”, afirmou o ator. Ele acrescentou que, desde muito jovem, ouve comentários sobre sua altura e a possibilidade de estar em uma passarela: “Desde criança ouço que iria desfilar. Desde muito novo me interesso por moda e sempre quis desfilar. Mas esse vai ser meu segundo desfile na vida! Meu primeiro no SPFW!”

Drayson também destacou a importância da moda brasileira. “A moda brasileira é muito rica. Cada vez mais vemos marcas nacionais com identidade realmente brasileira ganhando espaço no mercado e na mídia. Mas estamos falando de um mercado extremamente competitivo e atravessado por grandes grupos que monopolizam o setor. As marcas nacionais enfrentam o desafio de se posicionar diante das microtendências aceleradas pelas redes sociais”, comentou.