Erlan Bastos irá comandar o programa ‘Alô Cidade’ na TV Lupa 1

O jornalista e apresentador Erlan Bastos está dando início a uma nova fase em sua carreira. Ele foi anunciado como o novo comandante do programa Alô Cidade, transmitido pela TV Lupa 1, afiliada à TV A Crítica.

Após uma passagem bem-sucedida pela TV Meio Norte e pela Record Fortaleza, onde liderou a audiência com o Balanço Geral CE, Erlan se prepara para trazer seu carisma e experiência ao Alô Cidade. Ele ressaltou sua empolgação com o novo desafio, afirmando que a TV Lupa 1 lhe deu total liberdade criativa para inovar o formato. O jornalista destacou o convite feito por Tony Trindade, proprietário da emissora, e o horário nobre do programa, que será transmitido durante o horário de almoço.

Com uma carreira consolidada e sucesso em diversos formatos televisivos, Erlan Bastos promete entregar um programa dinâmico e engajador, trazendo debates sobre temas relevantes para a comunidade e fortalecendo sua presença na TV local. A expectativa é que o Alô Cidade se torne uma referência no jornalismo comunitário da região, alcançando ainda mais audiência e engajamento nas cidades onde será exibido.