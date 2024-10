Ivete Sangalo e Maria Beltrão abrem o jogo sobre a menopausa

A vida é feita de ciclos. Para mulheres, uma dessas fases é chamada de menopausa. Esse período marca o fim da vida reprodutiva feminina e dá início a um período de novas experiências e descobertas. Diversas famosas já falaram abertamente sobre o assunto. Veja algumas:

Ivete Sangalo

Aos 51 anos, Ivete Sangalo, que entrou na menopausa há dois anos, falou em entrevista ao marido, Daniel Cady, sobre ter se permitido sentir o impacto da mudança hormonal em seu corpo.



"Primeira coisa que pensei: quero viver pra tirar minhas conclusões. É preciso viver as situações, este é o conselho que eu dou para as pessoas. Tem essa coisa de personalizar a situação. Medicina não trata o macro: ela vai na questão da pessoa. Todo tratamento perpassa na emoção do paciente. Não dá pra trabalhar uma situação que só está no livro",

Maria Beltrão

A jornalista Maria Beltrão, de 52 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre a vivência. "Eu mudei muito depois da menopausa. São tantas emoções, é uma montanha-russa... Reconhecer o problema e correr atrás de resolver já é superar. Se tem um conselho que posso dar é uni-vos, mulheres!", afirmou

"Eu faço reposição de progesterona e estrogênio. Não precisei fazer de testosterona porque a minha é alta. Foi muito bom para mim, eu gosto", declarou.

No próximo dia 18 de outubro, celebra-se o Dia Internacional de Conscientização da Menopausa, uma data que destaca um tema crucial para a saúde e bem-estar feminino. Dra. Isabel Martinez, médica e pesquisadora, propõe uma reflexão inovadora sobre um processo que, até 2030, impactará a vida de 1 bilhão de mulheres em todo o mundo, segundo a OMS: a menopausa.

Com o aumento da expectativa de vida e da idade de aposentadoria, o número de mulheres em atividade no mercado de trabalho também cresce. Cerca de 75,2% das mulheres entre 45 e 54 anos e 59,6% das mulheres entre 55 e 64 anos fazem parte da força de trabalho(1). No entanto, muitas enfrentam desafios durante essa fase, que, no passado, chegou a ser chamada de "histeria." Entre outros . Na verdade, esses sintomas físicos e emocionais são causados pela queda de um hormônio essencial para a constituição feminina.

Dra. Isabel questiona: "Se a Terra perdesse seu eixo, como ela continuaria a girar?". Para ela, o corpo feminino, assim como a Terra, depende de um equilíbrio delicado. Ela criou o movimento Climex®, um novo conceito que propõe uma experiência transformadora do climatério e da menopausa, trazendo à tona a importância da autopercepção e do cuidado integral. "Um dia, as mulheres vão deixar de se identificar como 'menopausadas', um termo que traz uma sensação de fim e esquecimento, e passarão a vivenciar uma vida no clímax", seremos todas CLIMEX, afirma a médica.

Segundo a Dra. Isabel, é fundamental reavaliar como a menopausa é tratada. "A medicina tem avançado, mas ainda precisamos de mais. Não se trata apenas de medicar, mas de proporcionar qualidade de vida para essas mulheres. A menopausa é uma fase natural, e devemos abordá-la de maneira completa, considerando todos os aspectos da saúde feminina. Ainda há uma carência de estudos focados na fisiologia da mulher nessa fase para garantir longevidade com qualidade e prevenção."

Com base em sua experiência pessoal de mais de 10 anos convivendo com a menopausa, Dra. Isabel ressalta que o corpo responde não só à falta de hormônios, mas também a fatores externos, como estilo de vida e alimentação. "Precisamos decidir como queremos envelhecer. Vamos depender de medicamentos ou vamos sorrir, sabendo que eles são apenas coadjuvantes em nossa jornada de vida?", provoca a médica.

O Climex® é um movimento que vai além de um simples tratamento hormonal. "Queremos que as mulheres vivenciem essa fase de maneira consciente e integrada, com apoio e ciência. A menopausa vai acontecer, mas a grande questão é: como ela vai acontecer? Vamos transformar essa fase em uma oportunidade de plenitude."

No Climex Club, o primeiro club digital inovador, as mulheres têm acesso a novidades e informações sobre o ecossistema feminino na menopausa, abordando temas como cuidados com a pele, cabelo, saúde mental, sono, e até empreendedorismo. Recentemente, o clube ofereceu uma aula sobre marcas e patentes com a Dra. Karina, fortalecendo a união entre saúde e capacitação.

"A menopausa é real, mas é muito mais do que um simples desequilíbrio hormonal – é uma nova fase com novas possibilidades", finaliza Dra. Isabel, convidando não apenas mulheres, mas também empresas e profissionais de diversas áreas a se juntarem ao Climex®. “O Climex Club está aqui, na palma da sua mão, oferecendo soluções, apoio e transformação. Apoie essa causa e seja parte dessa mudança!"