Thiago Aquino participação especial de Belo no DVD 'Hoje é Dia de Favela'

Thiago Aquino anunciou nesta quinta-feira, 17, mais um artista que irá fazer parte de seu esperado DVD "Hoje é Dia de Favela", que será gravado no dia 4 de novembro, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O cantor Belo, um dos maiores nomes do pagode nacional, é o mais novo confirmado e se junta a Nadson O Ferinha, Manu Bahtidão e Tarcísio do Acordeon.

"Hoje é Dia de Favela" será o maior projeto já realizado em uma comunidade, com uma superestrutura de mais de 200 toneladas de equipamentos e dois palcos, um deles em 360º. Com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis e da Agência InHaus, a gravação promete ser um marco na carreira de Thiago Aquino, reunindo talentos do forró e arrocha em um evento histórico para os mais de 100 mil moradores de Paraisópolis, que poderão acompanhar a festa através de telões espalhados pela comunidade.

Após oito anos liderando o supergrupo brasileiro Soweto, Belo se estabeleceu como artista solo. Em 2000, o sambista e pagodeiro lançou seu primeiro disco solo, Desafio, e desde então divulgou 17 álbuns, sendo 4 deles gravados ao vivo, com inúmeros sucessos em sua discografia. Hoje, conta com 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A escolha de Paraisópolis como cenário reforça a conexão de Thiago Aquino com suas raízes. Aos 29 anos, o cantor, que já ultrapassou a marca de um bilhão e meio de reproduções nas plataformas digitais, está consolidando seu nome no Sudeste e se prepara para um momento inesquecível em sua carreira, celebrando a força da música popular brasileira em um dos maiores eventos de 2024.