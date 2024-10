Patrícia Ramos atinge 270 milhões de visualizações em um mês e se consagra como uma das maiores influencers da atualidade

A apresentadora, atriz e influenciadora digital Patrícia Ramos vem conquistando números impressionantes nas redes sociais, com seus vídeos acumulando mais de 270 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Neste período, seus conteúdos no TikTok acumularam 1,4 milhão de curtidas em seus conteúdos. Os números refletem o crescente interesse do público pela diversidade de temas abordados nas publicações de Patrícia, que atingiu a marca de 5,2 milhões de seguidores.

Sempre versátil, Patrícia conquistou ainda mais visibilidade com a variedade de vídeos que vem produzindo, desde conselhos sinceros e reflexões sobre autoestima e confiança até vídeos bem-humorados, receitas culinárias e momentos de descontração enquanto canta. A criadora tem cativado diferentes públicos com uma abordagem autêntica e acessível.

Entre os vídeos de destaque está um conselho direto e reflexivo que acumulou 3,5 milhões de visualizações na última semana. Nele, Patrícia aconselha sua audiência: "Você aceita se você quiser, para de ficar contando seus problemas pra meio mundo, para de achar que todo mundo é seu amigo, para de achar que todo mundo tem conselho pra você".

Além disso, Patrícia continua a falar sobre temas que são parte de seu cotidiano, como beleza, religião, rotina fitness e autocuidado, sempre com o intuito de incentivar sua audiência a valorizar a própria autoestima e buscar confiança. Com uma presença digital que só cresce, Patrícia Ramos segue como um símbolo de força feminina e inspiração para milhões de pessoas, mostrando que é possível equilibrar bom humor, autenticidade e mensagens poderosas nas redes sociais.