Gabriella Di Grecco vive o primeiro amor de Elvis Presley em musical de Falabell

Destaque em produções musicais da Disney como “Disney” e “O Coro”, Gabriella Di Grecco está em cartaz nos palcos do Teatro Santander, em São Paulo. Tendo conquistado plateias da Oceania à América do Norte, “Elvis: A Musical Revolution”, hoje em solo nacional, traz a atriz na pele de Dixie Locke, o primeiro amor do Rei do Rock e a responsável por gerenciar o início da carreira do artista.

Contracenando com Leandro Lima no papel central e Luiz Fernando Guimarães na pele do Coronel Tom Parker, Gabriella comenta a experiência: “Está sendo demais contar essa história! Pouca gente sabe, mas foi a Dixie quem incentivou o Elvis a seguir a carreira musical, quando ele tinha apenas 18 anos. Estudando sobre essa personagem, encontrei uma entrevista da própria Dixie, na qual ela dizia que o Elvis fora do palco era um garoto tímido, mas quando cantava se transformava nesse ser que conhecemos como o Rei.

Por essa razão, Dixie o incentivou na carreira musical, inclusive financeiramente. O primeiro sucesso de Elvis Presley foi a música ‘That’s All Right’, produzida pelo Sam Phillips, foi custeado pela própria Dixie. Ela pagou pela produção da música que fez o Elvis ser conhecido em muitas cidades próximas a região de Memphis, onde moravam naquela época. Ela era uma garota muito à frente do seu tempo e no musical, através da direção do Miguel Falabella, trabalhamos isso através de uma personalidade forte e divertida. Eu e Leandro Lima brincamos e nos divertimos muito nas cenas que temos juntos, fizemos um trabalho de preparação trazendo todo o nosso lado mais juvenil para trazer esse frescor às cenas. É muito gostoso atuar com ele.

O Leandro é um ator muito dedicado, disponível e generoso com os demais. Temos ótima troca em cena, que arranca risadas da plateia! Com o Luiz Fernando, o trabalho foi diferente. Como a Dixie é essa adolescente cheia de energia, eu e ele fizemos um acordo: ele me permitiu surpreendê-lo em cena.

Então, em cada sessão fazemos a cena de um jeito diferente! É muito divertido! O Luiz, com toda a sua experiência traz um coronel debochado, bonachão e essa qualidades combinam muito com a adolescência efervescente da Dixie. A cada sessão damos muitas risadas juntos, tanto no palco como na coxia!”