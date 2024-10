Samambaia é a próxima parada da 4ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2024

O evento acontece de 24 a 27 de outubro com entrada gratuita - (crédito: Divulgação)

A 4ª etapa do Campeonato Brasiliense de Motocross 2024, chega a Samambaia de quinta a domingo, trazendo adrenalina, emoção e manobras radicais. O evento acontece na Pista de Motocross de Samambaia. Realizado pela Federação de Motociclismo do Distrito Federal e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF.

O evento que se consolidou como uma das principais competições de motocross da região, reunirá pilotos de todo o Brasil, competindo em 13 categorias distintas, desde iniciantes até os mais experientes. A Premiação total será no valor de R$ 23.000,00 em prêmios,distribuídos entre os vencedores das diversas categorias.

O evento também é pensado para proporcionar um ambiente agradável para toda a família, com áreas verdes liberadas, espaço para piqueniques, vila gastronômica de food trucks com diversas opções para todos os gostos e espaço kids com brinquedos infláveis.