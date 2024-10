Sertanejos João Pedro & Fellipe celebram lançamento de novo single 'Cupido'

A dupla João Pedro & Fellipe está de volta com uma novidade que promete tocar corações em todas as plataformas digitais de música, com o lançamento do single 'Cupido', que chegou às principais plataformas de música na última semana.

A nova música chega para o público carregada do estilo romântico e envolvente que abrange os trabalhos da dupla. Segundo João Pedro, a ideia inicial era criar uma canção com uma pegada diferente, mas durante o processo criativo acabou tomando um rumo mais pessoal. "No meio da composição, levamos para um lado mais nosso e saiu uma música romântica", brinca o cantor.

Composta por João Pedro, Fellipe, Henrique Alves e João Augusto, "Cupido" fala sobre os esforços de uma pessoa para conquistar o amor de outra, retratando o sentimento de se deixar levar pelo coração. A dupla espera que a canção inspire casais e crie momentos especiais entre os ouvintes. "Queremos que muitos casais se inspirem nela e que outros se juntem por causa dela", comenta Fellipe.

O lançamento do single vem em um momento especial da carreira da dupla. Neste sábado, 19, a dupla marcou presença no “Caldeirão com Mion”, da TV Globo. Nas redes sociais, eles compartilharam vídeos do momento especial e escreveram: "Surreal o que estamos sentindo. Acreditem e SONHEM".