Influenciadora Duda Guerra, nora de Angélica e Luciano Huck, sofre críticas após harmonização facial

Com apenas 16 anos, Duda já havia realizado a cirurgia de silicone nos seios e agora optou por procedimentos estéticos faciais, incluindo o levantamento da ponta do nariz, preenchimento labial e um ponto de luz no queixo. As reações dos internautas foram intensas, com comentários questionando as decisões da jovem e dos responsáveis por sua orientação.



“Uma menina de 16 anos se comportando dessa forma é um absurdo. Essa geração está realmente perdida!”, afirmou um internauta. Outro comentou: “Gente, primeiro o silicone e agora harmonização no rosto? Cadê os pais dessa criança?”. Críticas à ética dos médicos também surgiram, com um usuário lamentando que Duda poderia “chegar aos 30 anos com cara de 80”.



A Dra. Israela Massena, especialista em rejuvenescimento facial, comentou sobre a situação: “Realizar procedimentos estéticos em indivíduos mais jovens (menor de idade) é um tema que merece uma análise cuidadosa e responsável. Nesta faixa etária, é fundamental entender que, geralmente, não há grandes necessidades de intervenções estéticas. A juventude é uma fase marcada por características naturais que, muitas vezes, não requerem modificações. No entanto, existem situações específicas onde a intervenção pode ser benéfica, como no caso de jovens que enfrentam bullying devido à sua aparência ou aqueles que nasceram com desproporções faciais que afetam sua autoestima.”



Ela acrescentou: “A intenção dos tratamentos que a ciência nos disponibiliza não é apenas corrigir aspectos físicos, mas também promover o bem-estar emocional e psicológico do paciente. Entretanto, a cautela é crucial para garantir que a essência e a naturalidade dos traços sejam preservados. Tratamentos estéticos não podem ser realizados em qualquer idade por qualquer razão, por isso a ética e o bom senso são fundamentais na hora de orientar os jovens e suas famílias sobre as opções disponíveis.”

