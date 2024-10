Ex-padrasto de Lexa pede namorada em casamento no Caribe

O cantor e compositor Cacau Júnior e sua noiva, Ellis Farias, viveram um momento inesquecível em um passeio de lancha no deslumbrante mar do Caribe. O músico fez um pedido de casamento emocionante.



Enquanto navegava por águas cristalinas, sob o céu azul do Caribe, o ex-padrasto de Lexa e pai da cantora Wenny surpreendeu a arquiteta Ellis Farias com uma aliança avaliada em 40 mil reais em ouro e uma proposta romântica, cheia de amor: “Quer casar comigo? “



O cenário paradisíaco do Caribe foi o pano de fundo perfeito para esse momento especial, que ficará eternamente guardado na memória do casal.

"Ellis é a mulher que eu amo e a razão pela qual hoje eu acredito no amor verdadeiro", declarou Cacau, que, além de talentoso, é conhecido por seu carisma e romantismo nos palcos e suas parcerias com grandes nomes da música



O casal, que está junto há 6 anos, agora celebra esta nova etapa de suas vidas, já com data de casamento marcado para 2 de setembro de 2025, sonham com um futuro repleto de amor e felicidade.



Cacau Júnior e Ellis Farias são um exemplo inspirador de amor para muitos seguidores nas suas redes sociais e este pedido marca um novo e emocionante capítulo em suas vidas.

