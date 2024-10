Gabriel Santana, Babi Muniz e Nanda Carol iniciam nova fase na carreira

Buscando se reinventar para expandir seus horizontes profissionais, artistas e influenciadores têm procurado profissionais no mercado para gerir melhor suas respectivas carreiras. É o caso do ator Gabriel Santana, da modelo Babi Muniz, que está no elenco de ‘A Fazenda’, e também da influenciadora digital, Nanda Carol, que reúne mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Os três acabam de assinar uma nova gestão de carreira e agenciamento com o empresário Gui Taschetti. CEO da Prado Comunicação, o profissional comentou sobre os novos integrantes do casting de sua agência, que já conta com nomes como Anna Livya Padilha, a famosa ‘Menina Fantasma’ do SBT: “A entrada da Nanda e do Gabriel traz um peso diferente para o nosso casting. São artistas com carreiras já consolidadas, e aplicaremos nosso método para potencializar ainda mais o trabalho deles. A Nanda é uma artista versátil, com grande potencial na moda e beleza”.

Gabriel Santana, conhecido por seus papéis em Chiquititas e Pantanal, celebrou a nova fase em sua carreira: “Estou muito feliz por fazer parte da Prado. Já conheço o trabalho do Gui há algum tempo e sempre admirei a forma como ele conduz as carreiras. Agora, sinto que é o momento certo para dar um novo passo e explorar novas oportunidades. Essa parceria representa uma nova fase para mim, onde quero me desafiar ainda mais e expandir meus horizontes como ator. Estou animado para ver até onde podemos chegar juntos”.

Além disso, Gui Taschetti destacou a parceria com Babi Muniz, que será representada comercialmente pela Prado Comunicação. “A Babi é uma artista e amiga de longa data, e estou honrado em representá-la comercialmente. Embora a gestão de sua carreira seja compartilhada com outras partes, confio no seu potencial e no impacto que ela pode ter”, esclareceu Taschetti.