Ygor Marçal estreia como apresentador no programa "Lab de Chefe"

Ygor Marçal, conhecido por atuar em novelas da TV Globo, acaba de encarar um novo desafio em sua carreira: a apresentação do programa Lab de Chefe, que estreou no dia 14 de outubro, no Canal Futura. A série, desenvolvida em parceria entre a produtora Panorâmica e o canal, apresenta uma proposta inovadora ao ensinar conceitos científicos de maneira lúdica, em um ambiente que combina cozinha e laboratório.

Em Lab de Chefe, Ygor guia o público por experiências que unem ciência e gastronomia, criando um espaço acolhedor e envolvente. Ele compartilhou sua empolgação com o novo papel: "Estou muito empolgado em fazer parte de um projeto tão diferente. O Lab de Chefe vai além de um programa de culinária; ele mistura aprendizado com diversão, e é incrível ver como a ciência pode ser ensinada de forma leve. Espero que os jovens se conectem com essa ideia e se sintam inspirados a explorar o mundo ao redor deles."

Ygor já é conhecido do público, tendo atuado em novelas como Amor Perfeito, Segundo Sol e Salve-se Quem Puder. Ele também participou do quadro Superchefinhos no programa Mais Você e do especial de Natal Juntos a Magia Acontece. Em 2025, o público poderá vê-lo em outros trabalhos que estão programados para entrar no ar.