Duda Nagle abre o jogo sobre relação com Sabrina Sato, e Nicolas Prattes

O ator Duda Nagle abriu o coração mais uma vez, e falou sobre a sua relação com a apresentadora Sabrina Sato e o noivo dela, Nicolas Prattes. Durante um bate-papo com Sérgio Malandro, o artista também detalhou como é a rotina ao lado da filha, Zoe.

"Meu dia a dia com a Zoe é muito alegre e prazeroso, apesar de ser desafiador. Me esforço ao máximo para estar com ela e manter a rotina dela. Moramos perto, o que facilita as coisas. Mas como Sabrina e eu temos agendas que mudam com frequência, o mais difícil é manter a organização da guarda com antecedência e previsibilidade suficiente para que tudo saia da melhor maneira", explicou.

Na ocasião, Duda revelou como é o convívio com a mãe da sua primogênita. "Convivemos bastante, quando não presencialmente, por chamada de vídeo. Ou até mesmo um mandando vídeo para o outro. Nos damos muito bem", detalhou ele.

Além disso, o ator contou sobre a gravidez de Sabrina. "Já havia conversado bastante com a Sabrina sobre essas questões e ela já tinha contado que estavam planejando. Quando eu soube de fato, fiquei muito feliz por ela em primeiro lugar e depois pelo casal e pela Zoe. Acredito que será bom para todo mundo", pontuou.

Vale ressaltar que, o ex-casal começou a se relacionar em 2016 e terminou em março de 2023. Contudo, ambos levam um relacionamento amigável. Durante a relação, Sabrina Sato e Duda Nagle tiveram a pequena Zoe, de 5 anos.