Lily Allen fatura mais com fotos dos pés do que com suas músicas

Lily Allen lançou uma música nova, mas a artista tem apostado em novos recursos para aumentar a renda. Isso porque a cantora, que possui conta ativa na plataforma de conteúdo adulto, decidiu vender fotos inusitadas dos seus pés.

No entanto, uma declaração de Lily Allen deixou os fãs em estado de choque. A artista revelou que tem faturado mais com a venda das fotos íntimas do que como cantora. Vale ressaltar que ela possui cerca de 7,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Nas redes sociais, a cantora publicou um spoiler das fotos que seus assinantes terão acesso na plataforma e declarou: "Não postei nada já faz um tempo, mas você ainda pode conferir o arquivo". Em seguida, ela recebeu algumas críticas de internautas.

Na web, um fã escreveu: "Imagina ser uma das maiores estrelas pop/música da Europa e depois ser reduzida a intenso". Contudo, a cantora rebateu: "Imagina ser uma artista e ter quase 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas ganhar mais dinheiro tendo 1000 assinantes para ver fotos de seus pés. Não odeie o jogador, odeie o jogo".

Além disso, nas redes sociais, outros internautas escreveram: "Queria ser famosa o suficiente para pagarem caro para verem meus pés". "Gente, mas quem compra foto de pé?" "Vamos querer trabalhar mais, Lily". "Se escrevesse mais músicas não precisaria disso".

imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5