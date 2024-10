Novo clipe de Lady Gaga é detonado por religiosos: "blasfêmia"

A nova música da cantora Lady Gaga foi lançada na madrugada desta sexta-feira (25) e causou um rebuliço nas redes sociais. O novo trabalho da artista chama-se "Disease" e é o sétimo disco de estúdio de Gaga.

Ocorre que na letra do novo single da cantora, Lady declara: "Eu poderia ser o médico, posso curar sua doença. Se você fosse um pecador, eu poderia fazer você acreditar. Levar você ao prazer em 1, 2, 3. Olhos revirando de êxtase. Eu posso sentir a sua doença. Eu posso te curar. Curar a sua doença".

Além disso, em outro momento do novo hit, a artista diz: "Você é tão torturado quando dorme. Atormentado por todas as suas memórias. Você estende a mão e não há ninguém lá. Como um deus sem uma prece".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Só acho que não deve brincar com religião nenhuma, seja qual for". "Até eu que não sou religiosa fiquei incomodada com a falta de respeito". "Blasfêmia por de Lady Gaga. Ela praticamente está brincando com a religião".

No entanto, outros ainda disseram: "Seletividade na religião? Temos sim!" "Toque na igreja cristã mas não diga nada sobre religiões de matriz africana. Não tinha que ter ataque com nenhuma religião". "Sou umbandista, e mesmo não sendo da religião cristã, achei falta de respeito".