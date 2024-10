Ingressos de Sorriso As Antigas em Brasília terão parcela doada para projetos de inclusão social

Parte da arrecadação com os ingressos do projeto“Sorriso Maroto – As Antigas” em Brasília, que acontece no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em16 de novembro, às 19h, será revertida para o programa“Espalhando Sorrisos”, que o grupo lançou em 2023 e que promove a inclusão social através do cuidado oral de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para além da experiência única, que vai além dos palcos e da superestrutura, e celebra osquase 30 anos do quinteto através de um repertório cheio de sucessos, serão doados R$ 5 de cada ingresso, além de R$ 20 de cada cortesia solidária, para custearmutirões de saúde oralpara crianças, adolescentes e adultos.

O show, que, por onde passa, atrai grande público, com mais de 28 mil pessoas no Rio e mais de 21 mil em São Paulo. Em Brasília, o projeto é apresentado pelo segundo ano e promete reunir milhares de apaixonados pelo Sorriso Maroto e seus grandes sucessos, em uma estrutura ainda maior e melhor.