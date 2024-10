Banda Seu Desejo comemora ascensão avassaladora de "Beijos, Blues e Poesia"

A banda pernambucana Seu Desejo, liderada por Yara Tchê e Alessandro Costa, vive um momento de celebração com o sucesso do clipe de “Beijos, Blues e Poesia”, lançado há apenas dois dias. Isso porque a produção audiovisual conquistou fãs de norte a sul do Brasil, atingindo a impressionante posição de #20 entre as músicas em alta no Youtube, reforçando o sucesso da banda no cenário musical nacional. O clipe ainda soma mais de 320 mil visualizações na plataforma.

Após o lançamento da versão estendida da canção, que já acumula 9,5 milhões de streams no Spotify e foi impulsionada por mais de 30 bilhões de views em redes sociais, Seu Desejo consolida seu lugar de destaque no forró romântico e entra na disputa pelo Prêmio Multishow na categoria "Forró/Piseiro do Ano". Celebridades como Virgínia, Luciano Huck, Juliette, Pabllo Vittar, e Claudia Leitte têm impulsionado a viralização do hit, que já se tornou um fenômeno entre os fãs de música popular brasileira.

Com 2,4 milhões de ouvintes mensais e mais de 330 milhões de visualizações em seu canal do YouTube, Seu Desejo é atualmente uma das maiores referências do forró romântico no Brasil, conquistando o país com sucessos que traduzem amor e poesia ao som contagiante do nordeste brasileiro.