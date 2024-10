Influenciadora Dillyene termina namoro após ganhar celular que a espionava

Já pensou você ganhar um lindo presente, mas na verdade descobrir tudo não passava de um plano para te monitorar? Foi o que aconteceu com a influenciadora Dillyene ganhou do então namorado um aparelho que a espionava

"O nosso namoro estava no início e ele me deu um celular bem caro. Recusei, mas ele não aceitou. Com o passar dos dias, ele começou a falar mal de umas amigas minhas que sempre conversamos besteiras. Depois aparecia de surpresa onde eu estava. Cada vez mais minha desconfiança aumentava", começa.

Dillyene também diz que o rapaz questionava o que ela foi fazer nos lugares. "Ele dizia que me viram lá. Comecei a ficar com medo e falei vou terminar, mas antes vou acabar com essa desconfiança. Falei para ele: fui em um técnico e ele disse que esse celular está com espião'. Não tinha ido. Mas ele confessou. Pediu perdão e disse que sempre foi traído pelas outras namoradas. Por isso, fez isso. Falei que ia na delegacia. Ele implorou que não. Então, falei : posso não ir, mas você tem que sumir. Nunca mais me procurar'. E ele fez isso", relata.

A também atriz diz que preferiu não fazer um registro de ocorrência já que ele cumpriu com a palavra. "Não aceito ciúmes doentio, nem falta de confiança. Ele era uma boa pessoa, mas se eu o perdoasse, faria coisa pior", finaliza.