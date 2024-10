Thalita Zampirolli se torna embaixadora de rede de academias nos EUA

Não é apenas como empreendedora que Thalita Zampirolli tem se destacado nos Estados Unidos, onde reside atualmente. A influenciadora, que malha desde os 15 anos, se tornou embaixadora da rede de academias Ultra Flex Gym.

A novidade foi anunciada no Instagram da atriz nesta terça-feira, 29. "É com imensa alegria que anuncio minha nova jornada como embaixadora oficial da Academia UltraFlex! A musculação sempre foi mais do que uma rotina para mim – é uma paixão que me impulsiona a ser melhor todos os dias", escreveu ela.

"A UltraFlex não é apenas uma academia – é um estilo de vida que abraça a superação e o desempenho máximo. Convido todos a se unirem a nós e sentirem na pele o que é fazer parte desse movimento", completou.

Além de ser embaixadora da rede, Thalita também é dona de um centro de beleza em Boston. Ela administra o local com a irmã, Thiara Zampirolli, e costumava vir regularmente ao Brasil para cumprir sua agenda carnavalesca. Isso porque, ela é rainha da 'Camisa Verde e Branco', em São Paulo, e também da escola de samba 'Chegou o Que Faltava', de Vitória, no Espírito Santo.