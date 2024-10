Eric Land grava protejo audiovisual com grandes nomes da música brasileira

Conhecido por seu carisma e presença de palco, Eric Land é um dos expoentes do forró contemporâneo e tem conquistado fãs por todo o país. Com uma carreira em ascensão, o cantor gravou, na última quarta-feira (23), um novo projeto em um formato mais próximo do público, criando uma experiência intimista: Eric Land em São Paulo.



Eric reuniu em São Paulo, no Villaggio JK, um público seleto para apresentar oito músicas inéditas, marcadas por uma mistura envolvente de ritmos. "É uma experiência incrível poder gravar esse projeto em São Paulo. Eu queria algo mais próximo do público, mais intimista, e acho que conseguimos isso", afirmou Eric Land. "A mistura de ritmos é o que define esse trabalho, e espero que as pessoas sintam a mesma energia que sentimos na gravação".



Entre as novas faixas estão as músicas solo "Orgulhosa Demais" e "Dentro da Land". Também fazem parte do repertório "Sem Consideração," com Wesley Safadão, "Sentadona em Mim", com Leo Santana, "Pilantra e Meio," ao lado de Natanzinho Lima, "Queira Eu," com Kamisa 10, "Turbulência," com MC Robs, e "Tomara," que conta com a participação especial de Mari Fernandez.



"Cada faixa tem uma identidade única, e as parcerias foram escolhidas a dedo para agregar ainda mais ao projeto. Foi uma honra poder dividir o palco com tantos artistas importantes do Brasil", concluiu Eric Land.



Com mais de 1,5 bilhão de streams nas plataformas digitais, Eric Land coleciona sucessos que marcaram o público, como “Cidade Inteira,” com 130 milhões de views no YouTube e 155 milhões de streams no Spotify, e “Chorei na Vaquejada,” com 103 milhões de visualizações e 132 milhões de streams. E, em breve, os fãs poderão conferir mais desses novos hits do DVD nas plataformas digitais, prometendo adicionar mais sucessos à trajetória do cantor.