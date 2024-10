Mel Maia muda visual para novo personagem em "Medley"

A atriz Mel Maia transformou seu visual para dar vida à sua nova personagem, Lola, no filme "Medley”, inspirado no livro “Medley ou os Dias em que Aprendi a Voar”, escrito por Keka Reis.



“Estou no processo de construção da Lola e já estou super entusiasmada, a personalidade dela é forte, a forma dela se vestir é engraçada e confortável e o cabelo dela é curtinho”, conta Mel Maia.



Na trama, a adolescente Lola, uma prodígio na natação, enfrenta um bloqueio que a impede de nadar borboleta, possivelmente ligado à ausência do pai, cuja imagem ela não consegue recordar.



Durante as férias, em uma pequena cidade do interior, Lola se apaixona, faz novos amigos, e se junta a um time de natação local que passa por dificuldades. Nesse cenário, ela começa a enfrentar seus medos e traumas, embarcando em uma emocionante jornada de autodescoberta.



“Estou muito feliz em poder falar pela primeira vez sobre esse lindo projeto. Estou ansiosa para apresentar a Lola para vocês, ela é uma menina talentosa que voa dentro da água e está descobrindo um turbilhão de emoções e sentimentos guardados dentro dela”, comenta a atriz.



A produção e supervisão artística estão sob o comando de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, que há 21 anos dirigem a Panorâmica Filmes.



Uma curiosidade que merece destaque no projeto é o roteiro: ao contrário da maioria dos filmes, em “Medley”, o roteiro foi desenvolvido primeiro, recebendo várias indicações e conquistando alguns prêmios, antes da criação da obra literária.



O filme será dirigido por Ana Luiza Azevedo, e as filmagens estão marcadas para começar na primeira quinzena de novembro.



A expectativa é alta para que esse seja mais um enorme sucesso do cinema brasileiro. Aguardem!