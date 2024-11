Fabi Meire aproveita boa fase da carreira e apresenta novo hit nesta semana

O mês de novembro está começando especial para Fabi Meire, um dos nomes em ascensão no arrocha. Após disponibilizar "Ex Que Presta" nas principais plataformas digitais no último dia 25, a cantora e compositora baiana traz mais uma novidade nesta sexta-feira (1º): a música "Violentamente". Composta por Áureo Deni, Gato de Rua, Davi Perolado e Vitor Cândido, a canção retrata os sentimentos de dor e superação.

Segundo a artista, a letra descreve como as palavras podem machucar profundamente e cita a dificuldade de lidar com a perda de uma grande paixão. Também aborda a ideia de seguir em frente e encontrar força, mesmo em momentos difíceis. "'Violentamente'" transmite uma mensagem de resiliência e a importância de se manter firme, mesmo quando somos confrontados com a dor de um relacionamento perdido", destacou.

A dona do sucesso "Baby, Eu Te Amei" ainda falou sobre os passos futuros. "Espero que o material que estamos desenvolvendo chegue aos quatro cantos do Brasil. Minha equipe e eu temos nos dedicado bastante para que dê tudo certo, e acredito em todos que estão fazendo o possível para isso. Aguardem, porque vem muita coisa por aí!", disse Fabi, lembrando que na sexta-feira da semana que vem, dia 8, será lançado um EP com as faixas "Amor ao Próximo", "TikTok de Shortinho" e "Bingo".