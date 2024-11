Amanda Meirelles assume namoro com empresário

A Amanda Meirelles compartilhou os registros de uma viagem romântica, que fez com o empresário, Thiago Pannaforte, na noite de quinta-feira (31), em Campos do Jordão. A campeã do BBB 23 parece que assumiu o relacionamento. Em seu perfil do Instagram, o casal surgiu brindando a vida com uma taça de vinho.

Nas imagens compartilhadas nos Stories da loira, ela escreveu: "Epa! Não sabíamos lidar com isso. Não tínhamos chegado a essa fase", disse a médica ao mostrar o cômodo todo decorado para o casal, com direito a pétalas de rosa na cama. "Abençoada", finalizou ela, que marcou o empresário.

Entretanto, a beldade revelou que sempre teve curiosidade para conhecer o lugar em que tem vivido momentos marcantes com o amado: "Não conheço Campos e sempre tive uma curiosidade. Espero que faça um friozinho para tomar vinho, comer queijos...", disse ela antes de chegar à serra.

Vale ressaltar que, os pombinhos têm sido vistos juntos desde dezembro do ano passado. No entanto, o casal optou em viver uma vida amorosa discreta. Até o momento, nem Amanda, nem Thiago assumiram publicamente um relacionamento sério.

Contudo, para quem torceu por Amanda e Antônio Carlos Junior, mais conhecido como Cara de Sapato, o casal não vingou, e "morreu" no BBB 23, ficando apenas na amizade.