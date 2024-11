Lexa e Ricardo Vianna anunciam que estão à espera de uma menina

É menina! Lexa e Ricardo Vianna organizaram um chá revelação neste domingo (3), para descobrir o sexo do primeiro filho que estão esperando. E depois de muita ansiedade, veio aí a resposta: é uma menininha!

A cantora abriu uma live no Instagram para compartilhar o momento da revelação com seus fãs. Mais de 100 mil pessoas acompanharam ao vivo o anúncio. Lexa e Ricardo Vianna já escolheram o nome da bebê, Sofia.

Antes da revelação, Lexa confessou que estava dividida:

"Sempre achei minha vida inteira que eu teria um menino. [As pessoas diziam:] 'Mãe de menino, tem cara de mãe de menino'. Porém, semana passada, eu sonhei duas vezes: uma com a médica me contando que era menina, e eu dizendo 'por que você está me contando? Eu tenho um chá revelação!', e no dia seguinte [sonhei] com tudo rosa", contou. Já o papai Ricardo Vianna não tinha dúvidas: para ele, seria uma menina! E não é que ele acertou? O ator já é pai de Cecília, de 9 anos, fruto do relacionamento com a empresária Aline Krykhtine. Ela também esteve no chá, ansiosa pelo anúncio.

Mãe da artista, Darlin Ferrattry, pensava o contrário e tinha certeza que o neném seria um menino. Em suas redes sociais, ela ainda compartilhou registros do festão e de cliques em família ao lado de Wenny Isa, cantora e irmã de Lexa.

Única pessoa na festa que soube o sexo do neném antes do anúncio, Gabi Luthai contou em suas redes sociais como foi a experiência de guardar esse segredo.

"Estou toda arrepiada porque eu que sei o sexo do bebê. Estou mais ansiosa do que no meu chá, juro pra vocês! Que responsa! É muito legal essa sensação. Está todo mundo ansioso pra saber", disse Gabi.

Além de Gabi, outras amigas famosas da mais nova mamãe do pedaço também estiveram por lá, como Pocah, Bruna Griphao e Anitta, que saiu do Paraguai, onde teve show da "Baile Funk Experience" neste sábado (2), direto para o chá revelação de Lexa.

Foto: Lua Dof/Divulgação