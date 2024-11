Tardezinha 10 Anos: Pré-venda exclusiva inicia no dia 04 de novembro de 2024

A partir do dia 4 de novembro estará disponível a pré-venda exclusiva Bradesco para a “Tardezinha 10 anos” do cantor Thiaguinho. A turnê, que acontecerá em 22 cidades do Brasil, terá a venda especial para clientes Bradesco (pessoa física) no site da Bilheteria Digital. Para ter acesso ao benefício, será preciso efetuar o pagamento com o cartão de crédito Bradesco, Bradescard, Next ou Digio, e digitar os seis primeiros dígitos do seu cartão, sem traços, pontos ou espaços.

O show-festa, que já é conhecido do público pelo estilo roda de samba, acontecerá em São Paulo (SP), Rio de janeiro (RJ), Curitiba (PR), Vitório (ES), Recife (PE), Belém (PA), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Maceió (AL), Manaus (AM), Brasília (DF), Natal (RN), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Niterói (RJ), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP).

A “Tardezinha 10 Anos” é um show comemorativo da carreira do cantor, que realmente será muito disputado. Portanto, esta pré-venda é uma condição mais que especial para não ficar de fora desta grande festa.

A escolha pela Bilheteria Digitial se deu por sua performance nos anos anteriores onde foi capaz de processar mais de 8000 ingressos por segundo.



Sobre a Bilheteria Digital:

Fundada em 2009, a empresa teve origem com o objetivo claro de revolucionar a maneira como os produtores entregam seus eventos. Com soluções que vão da inserção dos projetos no site até a gestão de catracas, a Bilheteria auxilia o produtor em todas as etapas. Atendendo a todo território nacional, a BD já emitiu mais de 40 milhões de bilhetes e conta com mais de 3 milhões de downloads em seu aplicativo