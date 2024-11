Tarcísio Meira, Sharon Stone e Nani Venâncio: conheça os famosos que superaram o AVC

Na última semana foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo dados da Sociedade Brasileira do AVC, em 2023, mais de 110.818 brasileiros morreram por Acidente Vascular Cerebral (AVC) até o mês de novembro.



O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e sequelas no mundo. Vários famosos já enfrentaram essa condição, sobreviveram e compartilharam as suas jornadas de recuperação e conscientizando o público sobre a importância de cuidar da saúde do cérebro. Aqui estão alguns dos casos mais conhecidos:



Sharon Stone



A estrela de "Instinto Selvagem" sofreu um AVC em 2001, seguido por uma hemorragia cerebral. Sharon passou por anos de recuperação e, desde então, se tornou uma voz ativa para aumentar a conscientização sobre a prevenção do AVC.



Tarcísio Meira



O ator brasileiro sofreu um AVC em 2019, antes de sua morte em 2021. Uma das maiores estrelas da televisão brasileira, ele enfrentou um longo processo de tratamento após o derrame.



Nani Venâncio



A apresentadora de televisão de 52 anos Nani Venâncio sofreu uma trombose cerebral quando tinha 41 anos e conseguiu se recuperar: “"Eu tive uma trombose cerebral e dois avc´s, perdi parte da visão e passei por uma cirurgia de 17 horas. Quando estava em coma eu lembro de uma luz verde, de uma voz que eu não soube identificar e lembro de um grupo de pessoas me olhando" conta a artista.



Como se recuperar de um AVC e novos tratamentos



Para entender melhor o que é um AVC e como se dá a recuperação, conversamos com a neurocientista com PhD em Neurologia pela USP e pesquisadora do Hospital das Clínicas do grupo de distúrbios de movimentos da Faculdade de Medicina da USP Carolina Souza.



Ela explica que "o AVC ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, o que pode ser causado por uma obstrução (AVC isquêmico) ou ruptura de um vaso sanguíneo (AVC hemorrágico). Os danos podem ser extensos, afetando desde a fala até a mobilidade, dependendo da área do cérebro atingida ", explica a neurocientista.



Segundo a neurocientista, os tratamentos para a reabilitação das sequelas motoras têm avançado significativamente. Uma das novas técnicas é o tratamento com a neuromodulação não invasiva: “Esse método utiliza estimulação magnética para reorganizar as redes neurais, promovendo a recuperação de áreas do cérebro comprometidas pelo AVC. É uma técnica que possui nível A de evidência científica”, explica a pesquisadora do Hospital das Clínicas do grupo de distúrbios de movimentos da Faculdade de Medicina da USP.