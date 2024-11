Maíra Cardi foi uma das palestrantes no evento Poder do Network, em Brasília

O encontro, que reuniu grandes nomes do empreendedorismo e contou também com a participação de figuras como Seu Elias, Thiago Nigro e Tiago Brunet.

Maíra abordou questões emocionais ligadas ao ganho de peso, um tema que ela defende há anos. “Você não come comida, você engole suas emoções. As pessoas estão acima do peso porque não conseguem lidar com suas emoções e acabam descontando na alimentação. Se entenderem isso, poderão transformar suas vidas”, afirma a empresária.

“Ter a Maíra Cardi e tantos outros grandes nomes no nosso evento foi uma grande oportunidade para o público. Essa edição trouxe uma visão única sobre as emoções , realizações e conexões, certamente impactou a performance profissional de todos” comenta Bruno Avelar, idealizador do Poder do Network.