DJ Jesus Luz se apresenta em Brasília na véspera de feriado

O DJ Jesus Luz promete movimentar a capital federal no próximo dia 14 de novembro, véspera de feriado. O DJ se apresenta na boate Pink Elephant Rare que fica localizada na Asa Norte.

DJ Jesus Luz, DJ de renome internacional, Jesus Luz, é presença garantida no line up de eventos exclusivos. Onde há multidões, ele transforma sua passagem por grandes em espetáculos com sua energia contagiante!

O showman já se apresentou em clubes americanos como o The Boom Boom Room, a Penthouse do Rivington Hotel, Dusk Nightclub em Atlantic City e na Kiss & Fly em NY, além dos melhores festivais de música eletrônica pelo mundo.

Foi também atração principal em eventos dos maiores nomes da moda como Dolce & Gabbana em Milão, Marc Jacobs e Thomas Sabo em Londres e Valentino em Paris. Sempre dedicado à causas sociais, o DJ foi uma das atrações do Jantar filantrópico da ONG Ampara Animal, uma das maiores ONG’s protetoras de animais do Brasil, onde fez um set exclusivo para o evento.