Cauê Campos comemora estreia de Garota do Momento: "Tudo perfeito"

Com um currículo que inclui sucessos como Avenida Brasil, Detetives do Prédio Azul e Pantanal, Cauê tem acumulado experiência e versatilidade ao longo da última década, conquistando o público e a crítica com sua atuação.

“A ansiedade já tomou conta de tudo!”, confessou o ator, rindo ao comentar sua empolgação com o lançamento. “Quero que vocês conheçam Basílio logo. Está sendo um processo maravilhoso descobrir ele, e quero aproveitar cada momento disso.”

Segundo Cauê, uma das experiências mais marcantes desse projeto foi a primeira semana de gravações, realizada em Petrópolis. “O clima, a cidade, a união da equipe… Foi sensacional e marcante. Deixou tudo perfeito!”

O sentimento de esperança também define bem esse momento para Cauê. “Nossa história sendo contada por nós, sabe? Isso é encantador demais. Feliz com esse elenco e equipe maravilhosa”, afirmou, destacando o quanto o projeto demanda dedicação contínua, mesmo após a estreia.

“Pra ser um sucesso, não podemos deixar a peteca cair!” Com relação à trama e ao desenvolvimento de Garota do Momento, Cauê revelou que a novela é uma obra com personagens complexos, que não seguem “uma linha reta”. Ele acredita que essa profundidade vai capturar a atenção do público. “Existem muitas histórias para serem contadas, e cada história tem uma camada”, disse o ator. “Isso vai ser interessante, e acho que todo mundo tá com altas expectativas na beleza que vai ser nossa história.”



Entre as cenas gravadas, o ator destacou um arco específico envolvendo Basílio que considera especialmente desafiador, embora não pudesse revelar detalhes. “Teoricamente elas estão envolvidas num mesmo arco. Por ser um arco futuro, eu não posso dar spoiler, mas queria dizer que o discurso de Basílio é surreal. Ele age nas minúcias das coisas e isso vai despertar um sentimento, quem sabe, até confuso no público. Acredito que vai ser difícil defender Basílio, mas também vai ser difícil não gostar dele.”

Para aqueles que vão acompanhar Garota do Momento desde o início, Cauê deixou uma mensagem: “Nossa história está sendo construída com muito amor e união. Estamos realmente apaixonados naquilo que estamos fazendo. E quando existe amor, tudo muda.” E sobre seu personagem, ele faz uma promessa intrigante: “Esperem o inesperado. Eu que estou ali vivendo ele fico chocado com suas façanhas e ambições, e espero estar à altura para que o público possa ver e sentir por ele”, finalizou.