Cacau Júnior parabeniza ex-enteada Lexa pela primeira gravidez: "Momento mágico"

Na semana passada, Lexa anunciou que está à espera do seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o noivo, Ricardo Vianna. O ex-padrasto da cantora celebrou a gravidez da cantora.

“Estou extremamente feliz por Lexa e toda a sua família. Criei essa menina desde dos 5 anos até seu casamento com MC Guimé até seus 22 anos . A gestação é um momento mágico e transformador, e tenho certeza de que ela será uma mãe incrível", declarou Cacau.

O artista, que sempre acompanhou de perto a carreira de Lexa, enfatiza a importância deste novo capítulo em sua vida. “A maternidade traz consigo uma nova perspectiva, novas inspirações e um amor incondicional. Estou animado para ver esse lindo processo florescer até porque minha filha a cantora Wenny está radiante de felicidade porque será titia da Sofia.

Cacau Júnior aproveitou a oportunidade para enviar suas melhores energias e votos de felicidade à futura mamãe . “Que essa criança venha cheia de luz e amor, trazendo ainda mais alegria pra todos . Parabéns, Lexa, que Deus te abençoe e abençoe sua nova família.”