André Valadão se reunirá com milhares de pessoas no Walt Disney Theater

Em um circuito inédito, André Valadão, Cassiane Valadão, André Fernandes e Marcelo Markes vão se reunir com outras Lagoinhas da América para uma série de noites inesquecíveis de avivamento e transformação. Com mais de 600 igrejas espalhadas pelo mundo, a Lagoinha Global vive neste tempo um transbordar de unidade e rendição no Brasil e na América.



Um dos líderes espirituais mais reconhecidos do Brasil, Valadão construiu também seu legado de sucesso na música gospel. Através de sua trajetória, ele motiva e inspira pessoas em todo País e no mundo.

Conheça um pouco mais de André Valadão





Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de Márcio e Renata Valadão, irmão de Ana Paula e Mariana, ambas cantoras, André é pastor e líder na Igreja Lagoinha Global, além de pastor sênior na Lagoinha Orlando Church.



Valadão também se destaca como cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor e empreendedor. Ele é casado com Cassiane Valadão e pai de Lorenzo, Vitório e Angel.



Foi na infância que Valadão passou a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e já nesta época seu talento musical era notório, pois cantava, tocava piano e escrevia suas primeiras composições.