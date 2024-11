Sasha Meneghel lança novo projeto e segue tendência da geração Z

Nesta última terça-feira, dia 05, a inauguração da loja física da Mondepars, marca sustentável de Sasha Meneghel, movimentou o shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Tal atitude exemplifica uma tendência crescente entre a Geração Z: a preferência por criar seus próprios negócios ao invés de buscar cargos de liderança em grandes corporações.

Essa geração valoriza a liberdade de empreender, especialmente quando podem alinhar suas iniciativas com valores pessoais, como ética e sustentabilidade. Para muitos jovens, o que antes era visto como sucesso — uma posição de liderança em empresas tradicionais — agora é substituído pelo desejo de ter mais controle sobre suas decisões.

Segundo Alessandra Gasparini, neurocientista e especialista em desenvolvimento humano, a Geração Z quer um trabalho que tenha significado para eles, que esteja conectado com seus princípios e lhes permita tomar as rédeas de suas vidas. “É uma geração que vai contra a tradição profissional que busca promoções. Eles reivindicam uma abordagem mais equilibrada com horários mais flexíveis e com ênfase na qualidade de vida, demandas que – querendo ou não– , promovem também a produtividade e criatividade no ambiente profissional”, afirma a neurocientista especialista em comportamento.

Segundo uma pesquisa da WeWork em parceria com a consultoria PageGroup, que ouviu as opiniões de mais de 10 mil profissionais em cinco países da América Latina, constatou que a flexibilidade não é importante apenas para os mais jovens. Esse é um benefício inegociável para 46% dos profissionais.

Outro aspecto que atrai leva a geração Z para o empreendedorismo é o papel da tecnologia. “Eles podem assumir a linha de frente quando se trata de pesquisar e trazer inovações através de suas buscas na internet, economizando tempo.", afirma Gasparini.

De acordo com a especialista em desenvolvimento humano, os jovens nascido entre 1997 e 2012 desejam autonomia para conduzir seu trabalho e projetos, espaço e liberdade para incorporem o mundo digital no trabalho, sem microgerenciamento, porém com canais de comunicação claros do líder, sejam via feedbacks, reuniões de time e 1:1: “Nessa interação, valorizam muito a proteção e a transparência, tanto no ambiente de trabalho quanto nas relações. Eles esperam que seus líderes sejam genuínos, diretos e abertos”, orienta Gasparini.