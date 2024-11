Yan brilha em gravação de seu primeiro DVD com participação de Ferrugem e Di Propósito

Com lotação máxima, o evento oferecido ao público é um show vibrante e cheio de energia, marcado pelas participações especiais de Ferrugem e Di Propósito. A presença de Ferrugem foi um dos momentos mais aguardados da noite. Seu carisma e talento únicos envolveram a plateia em uma apresentação emocionante, reforçando sua forte conexão com o público carioca.

O grupo Di Propósito também trouxe seu estilo característico, elevando a energia do evento e criando uma atmosfera contagiante de celebrações. Yan converteu a apresentação com carisma e domínio de palco, levando o público avivenciar momentos intensos de conexão e celebração.

A vista panorâmica do Morro da Urca proporcionou um cenário deslumbrante, eternizando essa noite especial e fazendo do evento um marco no pagode nacional. A lotação máxima evidenciou o sucesso do projeto e o carinho do público, que agora aguarda ansioso o lançamento do DVD.

PagodYando nas Alturas representa uma fase marcante na trajetória de Yan e conta com o apoio de grandes nomes do gênero. Com essa produção, Yan demonstra seu compromisso com a inovação no pagode e consolida sua presença na cena musical brasileira.