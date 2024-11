Influencer Gui Taschetti emite opinião polêmica sobre legalização de casas de apostas

Durante sua entrevista no podcast Juntos Somos Mais Fortes, Gui Taschetti foi direto e sem rodeios eexpressou abertamente sua opinião sobre a legalização das casas de apostas no Brasil. O empresário fez questão de esclarecer o que, em sua visão, realmente motiva a regulamentação do setor e criticou a postura do governo.

“Eu vou contar um grande segredo pro público que tá me assistindo, porque eu não tenho papas na língua. O governo não tá nem aí pra você. Eles nunca vão acabar com as casas de apostas. E o motivo desse ‘kiki’ em torno das casas de apostas não é porque as pessoas estão perdendo dinheiro, mas porque o setor não era legalizado e as casas não pagavam impostos,” afirmou Taschetti, sem hesitar.

O apresentador continuou, destacando o que considera a verdadeira razão para a legalização das apostas. “Tirem isso da cabeça de vocês: as casas não vão acabar, porque elas nunca vão acabar. Cada casa está pagando 25 milhões de reais para se legalizar. E o Brasil é um país capitalista. Você acha que o governo vai pensar, ‘Ah, os pobres estão perdendo o dinheiro deles, então não vamos aceitar os 25 milhões de cada casa de apostas’? O escambal! Não é por aí. É tudo sobre dinheiro. O governo estava em cima das casas de apostas porque elas não pagavam impostos, não porque tinha pobre perdendo dinheiro, meu amor. O governo não tá nem aí para o pobre.”

Gui Taschetti enfatizou que, segundo ele, o interesse do governo está exclusivamente nos altos impostos que serão gerados com a legalização, e não na proteção dos cidadãos. “Não é uma questão de cuidar das pessoas, mas de gerar receita,” concluiu.