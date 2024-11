MC Daniel e Davi Kneip lançam single que mistura pagode e funk

Davi Kneip reuniu um time de peso para o MTG 'Vamo de Pagodin', single de MC Daniel. A nova faixa, que foi lançada nesta sexta-feira, 8, em todas as plataformas de áudio, conta com a colaboração de Lukkas, que tem várias MTGs de sucesso e 2 MC GW, funkeiro com quase 20 milhões de ouvintes mensais.

O MTG "Vamo de Pagodin" tem uma pegada bem diferenciada ao misturar pagode com o funk. A sigla MTG, que significa “montagem”, é uma técnica inovadora usada para revitalizar canções com batidas vibrantes e vocais inéditos.

Este ano, Kneip já lançou várias versões MTG que viralizaram nas redes sociais, como “Dadinho”, com Nathan, “Você Me Vira a Cabeça”, com Alcione, e recentemente “Cachorro Infiel”, uma colaboração de grande repercussão com Kelly Key.

“O MTG Vamo de Pagodin” é mais uma adição de peso ao repertório de Kneip, que se destaca na cena musical. Estou muito animado com esse lançamento. É uma canção com a cara do Brasil. Acredito que vai ser sucesso nas redes sociais e nas baladas", diz.