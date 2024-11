Awake Summit 2024: evento gratuito em Brasília promete criatividade, marketing e inovação

Em 23 de novembro de 2024, Brasília se tornará o epicentro da inovação com o Awake Summit, um evento que promete uma imersão única e inspiradora no universo do marketing e da criatividade. Com uma curadoria de palestrantes e atividades voltadas para transformar perspectivas e impulsionar o potencial criativo dos participantes, o Awake Summit chega para revolucionar a forma como empreendedores, criativos e profissionais do mercado enxergam o futuro dos negócios. As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita pelo site Sympla até o dia 23 de novembro.

A programação conta com personalidades de peso como Dani Brito especialista em inovação com uma trajetória impressionante no Vale do Silício; Felipe Vieira traz insights únicos sobre a conexão entre comunicação e negócios ; Filipe Pataro especialista em transformar ideias em realidade ; e Dan Rocha Conhecido como o "Vôvo do Marketing" traz uma visão valiosa sobre o comportamento do consumidor. Esses nomes de destaque não apenas vão compartilhar suas histórias e insights, mas também vão oferecer soluções práticas e inovadoras que poderão ser aplicadas de imediato. O evento tem a realização da AECEC e apoio da Secretaria de Turismo do DF.

Além de um palco com grandes inspirações, o evento traz workshops interativos e uma área exclusiva de networking, ideal para quem busca conectar-se a mentes brilhantes e gerar novas oportunidades. O Awake Summit é mais que um evento – é uma experiência projetada para abrir caminhos e fazer os participantes repensarem suas estratégias, tudo isso em um ambiente que celebra a colaboração e o resgate da criatividade como um ativo valioso e competitivo.