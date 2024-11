Anitta intriga fãs com performance inesperada em show: "áudio podre"

Anitta compartilhou com os fãs sua nova música, enquanto se apresentava no festival Rock The Mountain, no último domingo (10). A cantora pareceu usar a letra para mandar uma indireta de cima do palco, segundo os fãs, que não receberam bem o novo lançamento da artista.

No entanto, na letra da canção, Anitta declara: "Tu é chata, chata pra c*r*lho. Sabe que falo na cara, então pega esse recado, tu é chata. A safada da Renata não aguenta ver um macho. Espalhou fofoca minha, m@mou meu ex-namorado. Se pedisse com carinho, a gente tinha revezado. Tu é falsa".

Em seguida, a música continua: "Fulana recalcada, minha cópia barata, sou MC Cabral a primeira da parada. Existe um abismo entre eu e você. Vem cá me dar um abraço, eu te consolo, meu bebê. Pego na sua mãozinha, te mostro o meu trabalho. Eu quero é que se f*d*, tu é pesada pra caralho. A minha pombagira nem te achou lá no baralho".

Vale ressaltar que esse foi o primeiro show da turnê "Baile Funk Generation", no Brasil. A apresentação da cantora no Festival Rock The Mountain era uma das mais aguardadas pela público. "Que delícia estar aqui com vocês depois de todos esses meses fazendo esse show mundo afora. Quero propor um brinde para celebrar os 14 anos de carreira de muito sucesso, para celebrar essa indicação com esse álbum que estamos cantando aqui hoje. Agradecer meus fãs, minha família que está toda aqui", disse Anitta.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Parece uma amiga minha que quando fica bêbada acha que sabe cantar". "Gente, quem é essa Renata?" "Parece que a Anitta foi trocada por uma sósia". "Essa é a prévia da nova música? Nem precisa lançar então". "Gente, a Larissa tomou o lugar da Anitta, alguém tira?".