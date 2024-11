Lucilene Caetano celebra alta hospitalar após 15 dias de internação

Em uma mensagem emocionada nas redes sociais, Lucilene compartilhou a alegria de estar de volta para casa, afirmando que foi a notícia mais importante de sua vida. Ela agradeceu a Deus pela recuperação e pela proteção concedida à sua filha. “O mais importante é que minha filha, aparentemente pelo que mostram os exames, não sofreu absolutamente nada com tudo isso e segue bem, se desenvolvendo plenamente e de forma saudável” destacou.

Lucilene ressaltou que, embora precise seguir com a reabilitação pulmonar, está aliviada com a recuperação. “Estou ansiosa pra começar a preparar o enxoval e o quartinho dela… não vejo a hora de começar”, disse. Em seu relato, a jornalista agradeceu a cada pessoa que orou e enviou energias positivas, bem como à imprensa, que tratou o caso com respeito.

Na comemoração pela alta hospitalar de Lucilene Caetano, a decoração foi assinada por Ingrid Folkerts, da Celebration by Dipendap, que trouxe leveza e alegria ao ambiente. Os doces e bem-vividos de Emilia Bem Casados adicionaram um toque especial e acolhedor ao momento, celebrando a recuperação de Lucilene com carinho em cada detalhe.

Por fim, Lucilene destacou o apoio incondicional de seu marido e dos filhos durante o período difícil e expressou sua gratidão por ter sentido a intercessão divina e de Nossa Senhora. “Agora quero comemorar e voltar somente em abril para minha menina nascer” finalizou.