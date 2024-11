Boninho intriga web com visita ao SBT ao lado do presidente do São Paulo

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, e Júlio Casares causaram um rebuliço na internet, nesta quarta-feira. Isso porque o diretor e o presidente do São Paulo, surgiram juntos em uma visita aos estúdios do SBT, em Osasco, São Paulo.

Durante a visita, os dois foram acompanhados por Fernando Fischer, um executivo da emissora e homem de confiança de Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos. Contudo, a passagem do diretor pelo local levantou muitas especulações sobre uma possível contratação.

No entanto, ao jornalista Gabriel Vaquer, José Bonifácio Brasil de Oliveira negou que esteja negociando seu passe para o canal e afirmou que sua ida à emissora foi apenas uma visita de cortesia para acompanhar Júlio Casares.

Vale lembrar que Boninho já anunciou sua saída da TV Globo. Ele cumprirá o contrato até o final deste ano e em 2025 está oficialmente desligado da emissora. O diretor será substituído por Rodrigo Dourado, que já está à frente da direção geral do BBB há dez anos e, há cinco, cuida da direção artística do reality do canal.

Além disso, José Bonifácio usou as redes sociais para agradecer a emissora pelo tempo de parceria: "Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos". "Saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas".